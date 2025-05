Choc in strada tentano di rapire figlia e nipotino del potente | terrore in centro

Un tentativo di rapimento ha scosso il centro di Parigi questa mattina, con quattro individui incappucciati che hanno cercato di sequestrare la figlia e il nipotino di un potente. L'episodio, avvenuto in pieno giorno, ha generato terrore tra i passanti e sollevato interrogativi sulla sicurezza nella capitale francese.

Un tentativo di rapimento in pieno stile cinematografico ha scosso Parigi questa mattina, quando quattro individui incappucciati hanno cercato di sequestrare una donna e il suo bambino nel cuore della città. L’episodio, avvenuto poco dopo le 8, ha avuto come teatro una strada del centro, dove i rapitori si sono presentati a bordo di un furgone truccato per sembrare un veicolo delle Poste francesi.Secondo quanto riferito da fonti della polizia, l’obiettivo del commando era una famiglia apparentemente comune, ma ben presto si è scoperto che le vittime erano in realtà legate a una figura di spicco del mondo delle criptovalute: la donna e il piccolo sono infatti rispettivamente figlia e nipote del presidente e cofondatore della Paymium, piattaforma storica francese di scambio di bitcoin fondata nel 2011. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

