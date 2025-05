Chivu sa come fermare le big l’Inter si affida all’ex

Chivu sa come fermare le big: l'Inter si affida all'ex calciatore per affrontare le ultime sfide del campionato. 180 minuti cruciali separano l'Inter dalla riconferma dopo la vittoria dell'anno scorso, mentre il Napoli lotta per tornare tra le grandi. Un finale di Serie A avvincente e indimenticabile è dietro l'angolo.

180 minuti alla fine del campionato. 180 minuti da vivere tutti in contemporanea tra Inter e Napoli. 180 minuti per decidere la regina di questa Serie A. 180 minuti che separano l’Inter dalla riconferma dopo la schiacciante vittoria dell’anno scorso. 180 minuti che separano il Napoli dal quarto scudetto della sua storia. Tra il Napoli e il quarto sigillo, un uomo dai colori nerazzurri: Christian Chivu.Tutto nelle mani degli ex: dopo Vieira, tocca a ChivuPatrick Vieira, ex conoscenza nerazzurra e ora allenatore del Genoa, ha regalato un finale di weekend ai sostenitori dei suoi vecchi colori alquanto interessante. Grazie al pareggio ottenuto sul campo del Napoli per 2-2, i genoani hanno eliminato l’unico mezzo bonus che i partenopei potevano permettersi di spendere da qui al termine.Adesso il vantaggio è risicato, solo +1 dall’Inter, ma l’arma degli ex da parte dei nerazzurri avrà possibilità di replica domenica prossima, il giorno di Parma-Napoli. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Chivu sa come fermare le big, l’Inter si affida all’ex

