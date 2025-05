Chirurgia Robotica | il Progetto di Niguarda per formare i chirurghi del futuro

L'Ospedale Niguarda di Milano si conferma un punto di riferimento internazionale nella chirurgia robotica, con 9 piattaforme attive e oltre 1.100 interventi assistiti nel 2024. Il suo progetto di formazione mira a preparare i chirurghi del futuro, integrando innovazione e competenza per garantire un'assistenza di alta qualità e all'avanguardia.

La ChirurgiaRobotica non è più la medicina del futuro, Con le sue 9 piattaforme attive, l'Ospedale Niguarda di Milano è ormai un centro di riferimento internazionale di questo approccio chirurgico. Nel 2024 sono stati eseguiti oltre 1.100 interventi assistiti con il robot chirurgico, un numero raddoppiato rispetto all'anno precedente. La grande esperienza e la casistica sono ora messe a frutto nel Progetto Vivaio, un programma di formazione per i chirurghi del futuro coordinato da Giovanni Ferrari, direttore della Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva di Niguarda. Chirurgia della spalla: patch rigenerativo e innovazioni X ChirurgiaRobotica, l'ultima generazione dopo la laparoscopia«Il nostro Ospedale – spiega Ferrari – è il primo a livello europeo ad aver introdotto un programma di Total Practice Robotica, con cui sono stati completamente sostituiti gli interventi di laparoscopia con la Robotica nella Chirurgia generale.

