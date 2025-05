Chirurgia robotica boom di richieste | i chirurghi opereranno anche di domenica

Negli ultimi tempi, la chirurgia robotica ha registrato un boom di richieste, spingendo i chirurghi a estendere la loro disponibilità anche alla domenica. Il primo intervento in tale giornata è avvenuto l'11 maggio all'Ospedale Santo Stefano di Prato, su un paziente con tumore alla prostata, come annunciato da Asl Toscana Centro.

Lo scorso 11 maggio, presso l'Ospedale Santo Stefano di Prato, è stato eseguito il primo intervento di Chirurgiarobotica in seduta domenicale su un paziente affetto da tumore della prostata. A rendere nota la notizia è stata Asl Toscana Centro, spiegando come l'operazione rientri nell'ottica di.

