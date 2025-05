chiesa di san giuseppe l ottocento e il novecento della città nelle foto

La Chiesa di San Giuseppe a Sassoferrato ospita fino a domenica una suggestiva mostra di foto storiche, con circa sessanta immagini che raccontano la vita sociale, economica e civile della comunità sassoferratese tra Ottocento e Novecento. Un viaggio nel tempo che celebra la memoria e le tradizioni di un'epoca affascinante.

Si chiuderà domenica nella Chiesa di San Giuseppe a Sassoferrato l’affascinante mostra di foto storiche, circa sessanta, che rievocano aspetti significativi della vita sociale, economica e civile della comunità sassoferratese tra Ottocento e Novecento.La mostra è promossa dall’Istituto internazionale di Studi Piceni Bartolo da Sassoferrato, con il patrocinio del Comune di Sassoferrato, nel 70esimo anno dalla fondazione, ed è curata dal suo presidente Galliano Crinella. La raccolta di immagini, che doveva portare a una pubblicazione in volume, che poi non si realizzò, veniva presentata così dal Maestro Renato Ottaviani, uno dei protagonisti della vita scolastica e culturale sassoferratese del secondo Novecento: "Osservando queste fotografie, ciascuna avvolta nella patina del tempo, ritrovi le sembianze dei personaggi, dei luoghi e delle attività di cui è intessuta la storia della nostra Sassoferrato, prendi contatto con gli avvenimenti che hanno visto partecipi i nostri antenati, ritrovi vivo il ricordo della fanciullezza legato a luoghi particolari: il fiume, la chiusa, la valletta, la roccaccia, la foto di gruppo scolastico con gli insegnanti forse non più presenti alla nostra memoria. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it