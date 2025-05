Chiello in concerto a Firenze

Chiello in concerto a Firenze! Parte il “Chiello Live 2025”, il primo tour del talentuoso cantautore nei principali club italiani. Mercoledì 14 maggio, il Teatro Cartiere Carrara ospiterà una serata ricca di emozioni. I biglietti sono disponibili a partire da 29,90 euro per il parterre in piedi e 53,90 euro per il VIP Pack. Non perdertelo!

Continua il “Chiello Live 2025”, il primo tour nei principali club italiani del cantautore: otto date cariche di emozione e intensità. Mercoledì 14 maggio Chiello sarà in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.I biglietti (parterre in piedi 29,90 euro, VIP Pack 53,90 euro) sono. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Chiello in concerto a Firenze

Altre fonti ne stanno dando notizia

Firenze, Chiello in concerto al Teatro Cartiere Carrara - Firenze, 12 maggio 2025 - Continua il “ Chiello Live 2025”, il primo tour nei principali club italiani del cantautore: otto date cariche di emozione e intensità. Mercoledì 14 maggio Chiello sarà in ... 🔗msn.com

Chiello in concerto a Firenze Ferma al Teatro Cartiere Carrara il “Chiello Live 2025” - politicamentecorretto.com - Chiello in concerto a Firenze Ferma al Teatro Cartiere Carrara il “Chiello Live 2025” ... 🔗politicamentecorretto.com

Firenze: The King’s Singers in concerto in cattedrale per “O flos colende” - Giovedì 22 maggio per la prima volta si esibirà nella Cattedrale di Firenze il celebre gruppo vocale The King’s Singers nell’ambito della XXVIII edizione della rassegna di musica sacra O flos Colende, ... 🔗toscanaoggi.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il concerto di Kiana Ledé domani in streaming su Twitch. Diodato ospite della prossima Amazon Music Session il 14 dicembre

Annunciati i nuovi appuntamenti in streaming firmati Amazon Music, in arrivo da questa settimana.Venerdì 11 dicembre, dalle ore 19.