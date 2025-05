Chiello in concerto a Firenze

Chiello arriva a Firenze con il suo "Chiello Live 2025", il primo tour nei principali club italiani. Mercoledì 14 maggio, il cantautore scalderà il palco del Teatro Cartiere Carrara con otto date ricche di emozione e intensità. I biglietti sono disponibili a partire da 29,90 euro per il parterre in piedi, con opzione VIP Pack a 53,90 euro.

Continua il “Chiello Live 2025”, il primo tour nei principali club italiani del cantautore: otto date cariche di emozione e intensità. Mercoledì 14 maggio Chiello sarà in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. I biglietti (parterre in piedi 29,90 euro, VIP Pack 53,90 euro) sono. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Chiello in concerto a Firenze

