Chiellini Juve nuovo ruolo in società per l’ex difensore? Il piano è chiaro | accentuare la juventinità in società Tutti gli aggiornamenti

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, potrebbe assumere un nuovo ruolo nella dirigenza bianconera. L'indiscrezione rivela un piano chiaro: accentuare la juventinità all'interno della società. Scopriamo tutti gli aggiornamenti su questa possibile evoluzione professionale dell'ex difensore, attualmente Head of Football Institutional Relations.

ChielliniJuve, nuovoruolo in società per l’exdifensore? L’indiscrezione sul futuro ruolo del dirigente Giorgio Chiellini potrebbe rivestire un nuovoruolo alla Juventus. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’attuale Head of Football Institutional Relations del club bianconero avrà un ruolo più interno alla società.PAROLE – «È molto probabile scenario del ritorno di Giorgio Chiellini alla Juventus, questa volta in società. I contatti tra le parti sono già stati avviati. L’intenzione della proprietà è quella di riportare e accentuare la “Juventinità” in società. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, Giorgio Chiellini tornerà a far parte del mondo Juve. Non è ancora chiaro se ricoprirà il ruolo di vicepresidente o un altro tipo di ruolo, ma ci si aspetta che Chiellini torni alla Juventus». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini Juve, nuovo ruolo in società per l’ex difensore? Il piano è chiaro: accentuare la juventinità in società. Tutti gli aggiornamenti

