Chiedo scusa ai tifosi Le parole di Sinner dopo l’incredibile partita agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner si scusa con i tifosi dopo una straordinaria vittoria agli Internazionali d’Italia. In una giornata perfetta per il tennis italiano, Sinner ha battuto il temibile Francisco Cerundolo in due set, contribuendo ai successi di Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. La sua performance segna un importante traguardo nella competizione romana.

Giornata perfetta per il tennis italiano agliInternazionali d’Italia, tra pioggia e successi. Tre vittorie su tre: Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e, in serata, Jannik Sinner, che ha piegato in due set il temibile argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(2), 6-3. Per Sinner è la terza vittoria consecutiva al Foro Italico senza perdere un set, nonché la 24ª vittoria di fila considerando tutte le competizioni giocate da ottobre. Con questo successo, l’Italia piazza due giocatori nei quarti di finale maschili, un risultato che non si verificava dal lontano 1984.La sfida di oggi era tutt’altro che semplice. Cerundolo arrivava con il suo best ranking (n.18) e un bottino di 18 vittorie su 24 match sulla terra nel 2025, tra cui una semifinale a Madrid e una finale a Buenos Aires. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chiedo scusa ai tifosi”. Le parole di Sinner dopo l’incredibile partita agli Internazionali di Roma

