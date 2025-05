Chiclayo la diocesi peruviana dove svolgeva il suo ministero Leone XIV

Chiclayo, una vivace diocesi peruviana, è stata il luogo di ministero di Leone XIV durante il suo episcopato. Qui, Vito D’Ettorre ha vissuto esperienze significative che hanno segnato la storia locale. Scopriamo insieme l'importanza di Chiclayo e il contributo di Leone XIV alla comunità ecclesiastica e alla cultura del Perù.

In Perù a Chiclayo, nella cui diocesisvolgeva il suo ministeroLeone XIV quando era vescovo. Vito D’Ettorre. Chiclayo, la diocesiperuvianadovesvolgeva il suo ministeroLeone XIV TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Chiclayo, la diocesi peruviana dove svolgeva il suo ministero Leone XIV

Cosa riportano altre fonti

Chiclayo, la diocesi del nuovo Papa in festa: «Casco, stivali e mascherina. Era sempre con noi» - Robert Prevost arrivò per la prima volta in Perù 40 anni fa. Nel 2015 ha chiesto la cittadinanza. «Umile e affettuoso come pochi» ... 🔗msn.com

“Il Papa è Chiclayo”, la reazione dei fedeli nella diocesi in Perù cara a Leone XIV - L’agenzia Afp ha raccolto le prime reazioni nella cittadina del nord del Paese citata nella prima Urbi et Orbi ... 🔗repubblica.it

In Perù l'orgoglio di Chiclayo, dove il Papa fu vescovo - Chiclayo, 9 mag. (askanews) -La comunità peruviana di Chiclayo, nel Nord del Perù, omaggia il nuovo Papa Leone XIV che qui è stato vescovo con una messa. Durante il suo primo discorso subito dopo la p ... 🔗quotidiano.net