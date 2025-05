Chiavari in Fiore torna la mostra-mercato di fiori e piante nel centro storico chiavarese

Torna "Chiavari in Fiore", la storica mostra-mercato di fiori e piante, nel cuore del centro storico di Chiavari. Sabato 17 e domenica 18 maggio, la 22^ edizione trasformerà le vie in un vibrante giardino a cielo aperto, animato da colori e profumi, frutto della passione dei florovivaisti locali. Un evento imperdibile per gli amanti della natura!

Sabato 17 e domenica 18 maggio è in programma la 22^ edizione di “Chiavari in Fiore”, storica manifestazione florovivaistica organizzata dal centro integrato di via “CIVediamo in centro” di Chiavari.Per due giorni, le vie del centrostorico si trasformeranno in un giardino a cielo aperto. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “Chiavari in Fiore”, torna la mostra-mercato di fiori e piante nel centro storico chiavarese

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiavari in Fiore 2025, la mostra mercato di fiori e piante ornamentali - Il centro storico di Chiavari, nel weekend di sabato 17 e domenica 18 maggio 2025, si colora con la 22esima edizione di Chiavari in Fiore. Le vie della cittadina del Levante ligure si trasformano in ... 🔗mentelocale.it

Torna “Chiavari in Fiore”, evento giunto alla 22esima edizione - Torna “Chiavari in Fiore”. L’evento si terrà sabato 17 e domenica 18 maggio nel centro storico. La mostra mercato di fiori e piante ornamentali è dedicata a Claudio Sanguineti ideatore della ... 🔗radioaldebaran.it

Calcio: Bucci, Chiavari torna tra i grandi con l'Entella - Una splendida notizia per tutto lo sport ligure, dopo quattro anni, la squadra torna nella serie cadetta, riportando Chiavari e la Liguria tra i grandi protagonisti del calcio italiano. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

La pedalata con le donne e per le donne: un carico di energia nel centro storico di Velletri

È stata una mattinata di colori, sport ed emozioni quella organizzata dall’Associazione Memoria ‘900 in occasione della Festa della Donna.