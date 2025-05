Chiara Tramontano | “Impagnatiello mangiava con la nostra famiglia mentre cercava di uccidere Giulia”

Chiara Tramontano ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera una realtà inquietante, descrivendo i momenti condivisi con la sorella Giulia e il compagno Alessandro Impagnatiello. Mentre il barman consumava pasti con la loro famiglia, nascondeva un lato oscuro, culminato nella tragica morte di Giulia avvenuta nel maggio 2023 a Senago, Milano.

Chiara Tramontano ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera i rapporti con la sorella Giulia nei mesi precedenti alla sua morte, sopraggiunta per mano del compagno Alessandro Impagnatiello nel maggio del 2023 a Senago (Milano). La 28enne ha ricordato come il barman mangiasse accanto al loro "padre, mentre cercava di uccidergli la figlia e il bambino che aspettava".

