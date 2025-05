Chiara Tramontano e i sensi di colpa per la sorella Giulia | Avevamo litigato per Impagnatiello

Chiara Tramontano, sorella di Giulia tragicamente uccisa, affronta il peso dei sensi di colpa in "Non smetterò mai di cercarti – Ogni parola è un passo verso di te", in uscita oggi per Cairo Editore. Un litigio sull'ex fidanzato Alessandro Impagnatiello segna l'inizio di un racconto intimo e toccante, dedicato alla memoria di Giulia.

ChiaraTramontano ha scritto un libro: Non smetterò mai di cercarti – Ogni parola è un passo verso di te, Giulia, in uscita oggi per Cairo Editore. La sorella di GiuliaTramontano, uccisa incinta da Alessandro Impagnatiello, racconta che aveva litigato con lei proprio a causa del suo ex fidanzato. «I sensi di colpa te li porti dietro per sempre. Non c’è niente della mia vita che non mi riporti continuamente lì, a mia sorella uccisa. Se mi fermo, penso e pensare è un tormento. Perciò, da due anni, non mi siedo su un divano, non vedo un film e, se mi alleno, i trenta secondi di pausa fra un esercizio e l’altro sono insopportabili. Se poi per un attimo mi diverto, penso che è ingiusto verso Giulia che non c’è più.», dice a Candida Morvillo sul Corriere della Sera.La sorellaChiaraTramontano oggi si occupa di sviluppo di tecnologie per la diagnostica di tumori e malattie degenerative all’università di Eindhoven. 🔗Leggi su Open.online

Alessandro Impagnatiello : fidanzato di Giulia Tramontano scomparsa a Senago

Alessandro Impagnatiello, nato nel 1993, è il compagno di Giulia Tramontano, una donna incinta al settimo mese che è scomparsa nel maggio del 2023 a Senago, in provincia di Milano.