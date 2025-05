Chiara Ferragni festeggia il compleanno senza Giovanni Tronchetti Provera | E’ incaz*atissima

Chiara Ferragni ha celebrato il suo 38esimo compleanno in assenza del fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, suscitando non poche polemiche. A quanto pare, la famosa influencer sarebbe “incaz*atissima” per la situazione. Scopri cosa è successo su Perizona.it.

ChiaraFerragni ha festeggiato il suo 38esimo compleannosenza il fidanzato GiovanniTronchettiProvera. A lanciare la bomba è stato . ChiaraFerragnifesteggia il compleannosenzaGiovanniTronchettiProvera: “E’ incaz*atissima” su Perizona.it 🔗Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Chiara Ferragni festeggia il compleanno senza Giovanni Tronchetti Provera: “E’ incaz*atissima”

Approfondimenti da altre fonti

Chiara Ferragni festeggia il compleanno in Costa Azzurra tra amici e panorami romantici - Chiara Ferragni festeggia il compleanno in Costa Azzurra tra amici e panorami romantici in una villa da sogno e un gruppo selezionatissimo. 🔗msn.com

Chiara Ferragni festeggia il compleanno nella dimora esclusiva da 6000 euro a notte - Per festeggiare il compleanno Chiara Ferragni ha portato famiglia e amici in una villa in Costa Azzurra. L’affitto settimanale va da 42.000 a 98.000 euro. 🔗fanpage.it

Chiara Ferragni-Tronchetti Provera, compleanno da sogno in Costa Azzurra ma di lui non c'è traccia. Che cosa succede - Chiara Ferragni festeggia i suoi 38 anni con stile e riservatezza in una mega villa in Costa Azzurra, ma dell'imprenditore non c'è traccia ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fedez e Chiara Ferragni al compleanno di Leone... stessa foto ma divisi!

Chiara Ferragni e Fedez hanno recentemente festeggiato il sesto compleanno del loro figlio Leone, un evento che ha visto la coppia riunirsi nonostante le recenti tensioni.