Chiara Ferragni è incazzata nera con Tronchetti Provera | furia contro il fidanzato ecco cosa è successo

Chiara Ferragni è al centro della cronaca rosa dopo una furiosa lite con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Le voci su una crisi nella loro relazione si amplificano, ma l'ultimo episodio potrebbe segnare un punto di non ritorno. Cosa è successo tra i due? Ecco tutti i dettagli di questa rottura movimentata.

Che tra ChiaraFerragni e Giovanni TronchettiProvera le cose non andassero più a gonfie vele si era intuito da tempo, ma quanto accaduto nelle ultime ore sembra mettere un punto (forse definitivo) alla relazione tra l’imprenditrice digitale e l’erede della nota famiglia di industriali. Il giorno del compleanno di Chiara, segnato da un’inaspettata assenza di Giovanni, ha scatenato il gossip e acceso i riflettori su una coppia che, pur cercando di mantenere riservatezza, non è mai riuscita a sfuggire davvero ai radar della cronaca rosa.Adesso, però, si va oltre i sospetti: fonti vicine a Ferragni parlano di una vera e propria esplosione di rabbia. Secondo quanto riportato da MowMag, l’influencer sarebbe «incazzatissima» e avrebbe tagliato i ponti con decisione. «Io non voglio più parlare assolutamente di questa relazione», avrebbe detto Chiara a chi le è più vicino. 🔗Leggi su Donnapop.it