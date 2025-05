Chi vince Amici 24? Le quote aggiornate per la finale

Manca poco alla finale di Amici 2024, il celebre talent show di Maria De Filippi che ha incantato il pubblico con talenti e sorprese. Gli esperti di scommesse sono già al lavoro per predire il vincitore, offrendo quote aggiornate su chi potrebbe trionfare. Scopriamo insieme gli aggiornamenti e le favorite di questa attesissima competizione!

Manca pochissimo alla finalissima di Amici 2024, il talent show di Maria De Filippi che ancora una volta ha regalato emozioni, colpi di scena e grandi talenti. E ora la domanda che tutti si pongono è una sola: chi vincerà? I bookmakers stanno cercando di anticipare il verdetto del pubblico con quote dettagliate, ma le previsioni sono tutt'altro che unanimi. Scopriamo insieme le ultime indicazioni.Amici 24, Antonia Nocca: la favorita secondo due su treAntonia Nocca è in testa alle preferenze di Planetwin e GoldBet, che la quotano rispettivamente a 2.40 e 2.50. Anche Sisal la tiene d'occhio, ma la colloca leggermente più in alto, a 3.25. La cantante si è distinta per carisma, personalità e interpretazioni emozionanti, guadagnando il favore del pubblico e della critica. Arrestato un allievo di Amici che ha partecipato nel 20202021 Dal palco del talent show di Maria De Filippi al percorso interiore dopo l'arresto: il cantante racconta la sua verità e la nuova forza ritrovata.

Amici 2024: Sarah Toscano Vince la Finale del 18 Maggio

La finale della ventitreesima edizione di "Amici" si è conclusa il 18 maggio 2024 con la vittoria di Sarah Toscano.