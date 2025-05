Chi va in Champions in caso di pari punti tra Juve Lazio e Roma in Serie A | la classifica avulsa

A due turni dalla fine della Serie A, Juventus e Lazio si contendono il quarto posto per la Champions League con 64 punti, seguite dalla Roma a 63. In caso di pari punti, la classifica avulsa diventa cruciale. Esploriamo i criteri per stabilire la posizione finale delle tre squadre e determinare chi accederà alla competizione europea.

A due gare dalla conclusione del campionato, lo scenario che al momento appare più plausibile è focalizzato su Juventus e Lazio a 64 punti e Roma a 63 in virtù del vantaggio in classifica su Bologna e Milan. Quali sono i criteri per determinare la classifica esatta e chi va in Champions. 🔗Leggi su Fanpage.it

