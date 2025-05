Chi sono le star di Cannes 2025? Partiamo da Eva Longoria…

Le star di Cannes 2025 promettono di illuminare il red carpet con charme e talento. Tra le illustri protagoniste, spiccano Eva Longoria, Andie MacDowell, Gillian Anderson e Viola Davis. Scopriamo insieme chi altro parteciperà a questo imperdibile evento cinematografico, ricco di emozioni e glamour, dal 14 al 25 maggio.

Ogni volta che si sta per aprire un festival cinematografico così importante e frequentato come Cannes2025, è divertente fare il gioco di indovinare le star presenti. Ecco le attrici presenti sul red carpet e le date: da Eva Longoria a Andie MacDowell, da Gillian Anderson a Viola Davis. sono alcune delle ambasciatrici L’Oréal Paris che si vedranno sulla Croisette. Alcune hanno raggiunto traguardi importanti all’interno del brand. Divulgatrici del mantra più positivo e potente della cosmetica: “perché io valgo”. Scopriamo tutte le star, legate alla casa cosmetica francese, che saranno presenti al Festival.Cannes2025, traguardi, premio e attrici: cosa aspettarsiLa 78esima edizione del Festival di Cannes – dal 13 maggio al 24 – promette di essere particolarmente importante per il mondo della bellezza. 🔗Leggi su Amica.it