chi sono i napa il gruppo del portogallo all eurovision e il significato della canzone

i NAPA rappresenteranno il Portogallo alle semifinali di Basilea dell'Eurovision 2025. Il gruppo è formato da Francisco Sousa, João Guilherme Gomes, João Rodrigues, Diogo Góis e João Lourenço Gomes. Dopo un inaspettato successo sui social, pubblicano il primo album in studio nel 2019. All'Eurovision portano il brano di denuncia Deslocado. Francisco Sousa (chitarra), João Guilherme Gomes (voce e chitarra), João Rodrigues (batteria), Diogo Góis (basso) e João Lourenço Gomes (pianoforte) iniziano a suonare insieme in uno scantinato della piccola isola di Madeira (la stessa cittadina che ha dato i natali a Cristiano Ronaldo). In onore di quella cantina, si fanno chiamare Men on the Couch, "gli uomini sul divano".A Basilea i NAPA portano il brano Deslocado, interamente in portoghese, inno alle proprie origini madeirensi.