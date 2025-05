chi sono hazel brugger e sandra studer le presentatrici insieme alla hunziker all eurovision 2025

Hazel Brugger e Sandra Studer sono le presentatrici che affiancheranno Michelle Hunziker all'Eurovision 2025. Hazel, attrice e presentatrice svizzero-americana, porta la sua vivacità e il suo umorismo, mentre Sandra, naturalizzata italiana e originaria del Canton Ticino, è un volto conosciuto della televisione svizzera. Insieme, promettono uno spettacolo indimenticabile.

HazelBrugger, attrice e presentatrice svizzero-americana, SandraStuder e Michelle Hunziker, sono loro le presentatrici dell'Eurovision 2025. La conduttrice è naturalizzata italiana ma è nata in Svizzera, per la precisione a Sorengo nel Canton Ticino.Chi sonoHazelBrugger e SandraStuderNell'avventura dell'Eurovisione 2025, Michelle Hunziker sarà affiancata da HazelBrugger e SandraStuder. La prima è una presentatrice e attrice svizzero-americana, nata a San Diego in California e cresciuta a Zurigo, in Svizzera. Da diversi anni è inviata del programma heute-show in onda su ZDF, dove si è fatta conoscere come comica e conduttrice. Nel 2017 ha vinto il Salzburger Stier, premio per artisti di cabaret: è stata l'artista più giovane a conquistare questo premio. SandraStuder è invece una cantante, che ha rappresentato la Svizzera in occasione dell'Eurovision Song Contest del 1991.