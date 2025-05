chi ha vinto la quarta tappa del giro d italia e la classifica aggiornata

Lecce, 13 maggio 2025 – La quarta tappa del Giro d'Italia si conclude in un emozionante sprint, con Casper Van Uden che taglia per primo il traguardo. Sul podio anche Olav Kooij e Maikel Zijlaard, mentre Mads Pedersen, nonostante due cadute, conserva la maglia rosa. Ecco la classifica aggiornata della corsa.

Lecce, 13 maggio 2025 – La quartatappa del Giro d'Italia 2025 si chiude con una volata che parla olandese: a Lecce vince Casper Van Uden davanti a Olav Kooij e Maikel Zijlaard, seguito da un Mads Pedersen che mantiene la maglia rosa nonostante il coinvolgimento in due cadute. La giornata è complicata per tutta la Lidl-Trek, come sperimenta anche Giulio Ciccone, a sua volta prima finito sull'asfalto e poi appiedato da un guaio meccanico prima di completare l'inseguimento. Tra i big della classifica generale sorride invece Primoz Roglic, che mette in tasca 2" di abbuono grazie allo sprint nel traguardo volante, con Isaac Del Toro a strappare invece 4" di abbuono. La tappa 5 porterà la carovana da Ceglie Messapica a Matera dopo 151 km mossi nonostante il GPM in programma sia solo uno e, per giunta, di quarta categoria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net