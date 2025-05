Chi era Rita Paroni a cui oggi è stata dedicata una via Il prossimo appuntamento per la Politkovskaja

Oggi, il Comune di Udine ha inaugurato una via dedicata a Rita Paroni, un'ostetrica che ha speso la sua vita per assistere e supportare gli altri. Questa iniziativa celebra il suo impegno e il suo amore per la professione. Il prossimo appuntamento sarà per la commemorazione di Anna Politkovskaja, nota giornalista e attivista.

RitaParoni è stata un'ostetrica che ha dedicato la vita alla professione e all'assistenza agli altri. È per questo che il Comune di Udine ha deciso di intitolare a suo nome una via, quella compresa nel quadrilatero delle vie Quarto, Bezzecca, Galilei e Teano e che costeggia a sudest il parco di. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Chi era Rita Paroni, a cui oggi è stata dedicata una via. Il prossimo appuntamento per la Politkovskaja

