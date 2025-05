chi era josé pepe mujica l ex presidente dell uruguay che ha mostrato al mondo la vera gentilezza

José "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, è stato un simbolo di umanità e semplicità nel panorama politico globale. Nato nel 1935 a Montevideo, ha guidato il Paese dal 2010 al 2015, diventando emblematico per le sue idee di giustizia sociale e gentilezza. La sua morte, avvenuta dopo una lunga malattia, segna la fine di un'epoca ispiratrice.

Si è spento dopo una lunga malattia l’expresidentedell’UruguayJosé “Pepe” Mujica. È stato una figura unica nel panorama politico contemporaneo. Nato il 20 maggio 1935 a Montevideo, Mujica è stato capo dello stato sudamericano dal 2010 al 2015. La sua fama internazionale non è dovuta solo alla carica istituzionale, ma soprattutto allo stile di vita austero, all’etica politica coerente e alla comunicazione schietta, in controtendenza rispetto alle logiche del potere.Mujica ha conquistato l’opinione pubblica mondiale per la sua scelta di vivere in una piccola fattoria, rifiutando i privilegi della presidenza e devolvendo circa il 90% del proprio stipendio mensile a enti di beneficenza e progetti sociali.Negli anni ’60 e ’70 Mujica fu tra i leader del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una formazione di ispirazione guevarista che si opponeva alle disuguaglianze sociali e al governo autoritario. 🔗Leggi su Cultweb.it