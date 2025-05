Chi era Girolamo Savonarola e perché è passato alla Storia?

Nel cuore del Rinascimento italiano, Girolamo Savonarola emerge come un frate domenicano audace e controverso. Con le sue prediche appassionate e una visione apocalittica, ha sfidato i poteri dominanti di Firenze, in particolare i Medici e il Papa, diventando una figura chiave nella storia, simbolo di un'epoca di tensioni tra spiritualità e politica.

Savonarola nasce a Ferrara nel 1452, in una famiglia colta e benestante. Dopo gli studi classici e una breve formazione in medicina, abbandona tutto per entrare nell'Ordine dei Domenicani. È il 1475, infatti, quando si rifugia in convento, mosso da una profonda disillusione verso la corruzione della Chiesa e la decadenza morale della società. Da quel momento, dedica la sua vita alla predicazione e alla riforma spirituale.