Chi è Visit Detroit l’organizzazione senza scopo di lucro diventata il nuovo sponsor della Juve con Jeep | i dettagli

Visit Detroit è l'organizzazione senza scopo di lucro che diventa il nuovo sponsor della Juventus, in collaborazione con Jeep. Questa sinergia segna un importante passo per il club bianconero, che quest'anno ha affrontato la stagione senza uno sponsor principale. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova partnership.

Chi è VisitDetroit, il possibile nuovosponsordellaJuve: tutti i dettagli sulla sinergia della prossima stagioneÈ ufficiale la sinergia tra VisitDetroit e Jeep come sponsordellaJuve. I bianconeri hanno giocato questa stagione senza alcun sponsor se non per la collaborazione con Save The Children. Secondo quanto riportato da SportBusiness, in vista del Mondiale per Club, la Juve potrebbe avere il suo nuovosponsor.Una sinergia tra Jeep e VisitDetroit. Come riportato da Calcio e Finanza, quest’ultima è un’organizzazione che promuove la regione metropolitana di Detroit a livello regionale, nazionale e internazionale come destinazione per congressi, incontri d’affari e turismo. Si tratta di un’organizzazione indipendente senzascopo di lucro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com