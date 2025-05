chi è tommy cash il cantante dell estonia all eurovision 2025 con espresso macchiato

Tommy Cash, all’anagrafe Tomas Tammemets, è un iconico artista estone che porterà il suo stile inconfondibile all'Eurovision 2025 con "Espresso Macchiato". Nato nel 1991, ha influenze culturali diverse e una carriera che spazia dalla danza al rap, conquistando il pubblico con la sua audacia e creatività. Un vero enfant terrible della musica dell'Est Europa.

Classe 1991, vero nome Tomas Tammemets, TommyCash è un enfant terrible della scena artistica e musicale dell’Est Europa. Estone di nascita ma con origini russe, kazake e ucraine, ha iniziato come ballerino di street dance e writer nella periferia operaia di Tallinn. Cresciuto in un ambiente difficile, ha trasformato la marginalità in linguaggio creativo.Nel 2016 emerge su YouTube con Winaloto, e da lì partono tour internazionali, collaborazioni con artisti di nicchia, progetti con stilisti come Rick Owens, mostre d’arte contemporanea al Kumu Art Museum. Il suo stile è un mix tra rap post-sovietico, electro-industrial, glitch art e umorismo da meme culture.Con EspressoMacchiato, TommyCash ha vinto l’Eesti Laul 2025 con oltre l’83% dei voti. Il pubblico estone l’ha sostenuto in massa, riconoscendogli l’audacia e la capacità di rompere gli schemi. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it