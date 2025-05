chi è red sebastian il cantante del belgio all eurovision 2025

Red Sebastian, pseudonimo di Seppe Guido Yvonne Herreman, è un emergente cantautore belga nato a Ostenda nel 1999. Iniziando a suonare il pianoforte a soli nove anni e avvicinandosi al canto a dodici, la sua passione per la musica è cresciuta. La sua carriera prende il volo con la partecipazione all'Eurovision 2025, portando il suo talento sul palcoscenico europeo.

Red Sebastian, all’anagrafe Seppe Guido Yvonne Herreman, è un cantautore belga nato a Ostenda il 13 maggio 1999.Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di nove anni e si è avvicinato al canto a dodici, frequentando una scuola di musica nella sua città natale.La sua carriera prende il volo a soli 14 anni, quando partecipa alla seconda stagione di Belgium’s Got Talent, arrivando in finale con una performance di Ain’t No Other Man di Christina Aguilera. Grazie a uno stile elettropop impreziosito da performance carismatiche e una voce potente, nel 2019 ha iniziato la sua avvenuta con il nome d’arte di Red Sebastian e ha pubblicato il suo album di debutto You nel 2021. Nel 2024, ha anche partecipato al programma televisivo Sing Again, arrivando alla finale con una performance di The Show Must Go On dei Queen. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it