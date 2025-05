Chi è l’uomo-ombra di Papa Leone XIV è sempre al suo fianco | ecco spiegato perché

Chi è l'uomoombra di Papa Leone XIV? Sempre al suo fianco, don Edgard Iván Rimaycun si presenta come un'ombra silenziosa ma essenziale. Ma chi è davvero questo misterioso segretario particolare? Scopriamo insieme il suo ruolo cruciale e le ragioni della sua presenza.

Chi frequenta certi ambienti vaticani o ha incrociato PapaLeone XIV nei suoi primi spostamenti ufficiali fuori dal Vaticano, forse ha già notato la figura silenziosa ma costante che lo accompagna: don Edgard Iván Rimaycun, il nuovo segretario particolare del Pontefice, considerato il suo più stretto collaboratore e, per molti, l’“uomo ombra” del Papa.Un legame nato in Perù, cresciuto a RomaTrentaseienne, originario di Chiclayo, nel nord del Perù, Rimaycun è accanto a Robert Prevost da ben prima che diventasse Leone XIV. I due si conobbero oltre dieci anni fa, quando Prevost operava come semplice sacerdote agostiniano in terra peruviana, inviato proprio nella diocesi di Chiclayo, che poi avrebbe menzionato con affetto nel suo primo discorso da Papa in piazza San Pietro.Il loro primo incontro avvenne in seminario, dove Prevost divenne una figura guida per il giovane Rimaycun, segnando l’inizio di un’amicizia profonda e duratura. 🔗Leggi su Thesocialpost.it