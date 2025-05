Chi è Al-Kikli il torturatore libico ucciso a Tripoli e perché due mesi fa era venuto in Italia

Ieri a Tripoli è stato ucciso Abdel Ghani Al-Kikli, conosciuto come Gheniwa, leader della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità. Due mesi fa, Al-Kikli era in Italia per incontrare il ministro libico Adel Jumaa Amer, suscitando interrogativi sulla sua presenza nel paese e sul ruolo delle milizie libiche nella politica regionale.

Ieri a Tripoli è stato ucciso Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capo della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa) dal 2021, un influente gruppo armato libico. A marzo di quest'anno l'uomo era stato avvistato in Italia, dove aveva fatto visita al ministro libico Adel Jumaa Amer. 🔗Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Al-Kikli, il torturatore libico ucciso a Tripoli e perché due mesi fa era venuto in Italia - Ieri a Tripoli è stato ucciso Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capo della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa) dal 2021, un influente ... 🔗fanpage.it

Ucciso il torturatore al-Kikli, era stato in Italia per una visita a un ministro. Spari tra miliziani e incendi in strada - Noto anche come Gheniwa, sarebbe caduto vittima di una congiura militare. Per Amnesty era responsabile di crimini contro l'umanità ... 🔗today.it

Libia, ucciso il torturatore Al Kikli: a marzo era stato avvistato in Italia - Capo della milizia Support and Stability Apparatus, sarebbe caduto in un’imboscata. A marzo era stato a Roma, in visita a una ministro ricoverato dopo un attentato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Meloni indagata per il rimpatrio del comandante libico Almasri

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Roma per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione al rimpatrio di Njeem Osama Elmasry, noto come Almasri, comandante della polizia giudiziaria libica.