Chi ci sarà davvero ai negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul e cosa si deciderà

Il 15 maggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky farà tappa a Istanbul per cruciali negoziati con la Russia. Accanto a lui, una delegazione statunitense parteciperà all'incontro, pur senza Donald Trump. Resta incerta la rappresentanza russa, mentre la presenza di Vladimir Putin sembra sempre più improbabile, amplificando le speculazioni su decisioni chiave in arrivo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky volerà a Istanbul, in Turchia, giovedì 15 maggio per i negoziati diretti con la Russia. Ci saranno anche gli Stati Uniti, con una delegazione di cui non farà parte Donald Trump. Non è chiaro invece chi invierà Mosca: sembra sempre più improbabile che Vladimir Putin si presenti di persona. 🔗Leggi su Fanpage.it

