Che sfortuna per Musetti | la partita con Medvedev sospesa per pioggia proprio sul match point per l’azzurro

Una sfortuna per Lorenzo Musetti, costretto a fermarsi sul più bello: la sua partita con Daniil Medvedev, in bilico su un match point, è stata sospesa per pioggia. Il talento azzurro era a un passo dai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025 e ora deve attendere che il maltempo conceda una tregua.

Tutto fermo sul più bello. Lorenzo Musetti è a un soffio dal battere Daniil Medvedev e approdare ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Dovrà però attendere che smetta di piovere. L’incontro tra l’italiano e il russo è stato infatti sospeso, i tennisti sono stati fatti rientrare negli spogliatoi sul parziale di 40-30 per Musetti, che avrà a disposizione subito un match-point al ritorno in campo dopo aver vinto il primo set 7-5. Medvedev, che ha polemizzato col pubblico zittendolo a più riprese e prendendosi una valanga di fischi, ha provato a tenere botta contro l’azzurro che però sta vivendo un momento di forma straordinario.Musetti stava per chiudere la pratica, prima che la sfortuna lo bloccasse sul più bello. Sul campo Centrale Jasmine Paolini era appena riuscita a completare la sua rimonta e approdare in semifinale. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Che sfortuna per Musetti: la partita con Medvedev sospesa per pioggia proprio sul match point per l’azzurro

