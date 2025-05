Che sfortuna Musetti! Partita interrotta con Medvedev sul match point! Il punteggio esatto

Purtroppo, la fortuna non è stata dalla parte di Lorenzo Musetti durante gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il match contro Daniil Medvedev è stato interrotto su un match point, con Musetti in vantaggio 7-5 nel primo set e 5-4 nella seconda frazione, in un incontro che prometteva emozioni forti.

Lorenzo Musetti è stato interrotto sul match-point contro Daniil Medvedev in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista toscano aveva vinto di forza il primo set contro il temibilissimo russo con il punteggio di 7-5 e si era issato sul 5-4 nella seconda frazione, sul suo turno in battuta si era portato sul 40-30 e aveva la possibilità di servire per chiudere l’incontro, ma la pioggia ha fatto capolino a Roma e ha costretto l’arbitro a interrompere l’incontro di netto.In realtà le prime gocce d’acqua si erano già viste sul 30-30, ma si era deciso di fare giocare il punto. Lo ha portato a casa il padrone di casa, ma il campo si è inevitabilmente danneggiato. Bisognerà attendere l’interruzione dell’improvviso acquazzone e servirà poi rimettere a posto la superficie per riprendere a giocare, con l’auspicio che il nostro portacolori riesca rapidamente a chiudere la contesa e a meritarsi la qualificazione ai quarti di finale sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Che sfortuna Musetti! Partita interrotta con Medvedev sul match point! Il punteggio esatto

Cosa riportano altre fonti

Che sfortuna Musetti! Partita interrotta con Medvedev sul match point! Il punteggio esatto - Lorenzo Musetti è stato interrotto sul match-point contro Daniil Medvedev in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il tennista ... 🔗oasport.it

Musetti-Medvedev interrotta per pioggia sul match point: cosa succede agli Internazionali Roma e le condizioni meteo - Il match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia tra l'azzurro Lorenzo Musetti e il russo Daniil Medvedev è stato interrotto per pioggia sul punteggio di 7-5, ... 🔗msn.com

Lorenzo Musetti, problemi muscolari nella finale di Montecarlo: partita interrotta. Cosa è successo - Problemi muscolari per Lorenzo Musetti nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, contro Carlos Alcaraz. Al terzo set, dopo aver vinto il primo 6-3 e perso il secondo 6-1, con lo spagnolo in ... 🔗ilmessaggero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Musetti vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia: battuto Nakashima, ora sfida a Medvedev

Lorenzo Musetti brilla agli Internazionali d'Italia 2025 e conquista l’accesso agli ottavi di finale.