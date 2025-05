Che Dio ci aiuti 8 ultima puntata | ecco quando andrà in onda

L’ultima puntata di "Che Dio ci aiuti 8" sta per arrivare, ma i fan dovranno attendere un po' di più. La finale, inizialmente prevista per il 8 maggio, è stata rinviata al 15 maggio a causa di una programmazione speciale dedicata all'elezione del Papa. Non perdetevi questo attesissimo appuntamento!

AGGIORNAMENTOCambio di programma per i fan di Che Dio ci aiuti 8: l’attesissima puntata finale della stagione, inizialmente prevista per giovedì 8 maggio, è stata posticipata al 15 maggio per lasciare spazio alla speciale programmazione dedicata all’elezione del Papa.Segnate in agenda il nuovo appuntamento:Giovedì 15 maggio, in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay, andranno in onda gli ultimi due episodi della serie che ha saputo emozionare, far riflettere e divertire milioni di spettatori.Nel frattempo, per ingannare l’attesa, tutti gli episodi precedenti sono disponibili su RaiPlay, insieme a contenuti extra, clip esclusive e curiosità dal backstage per continuare a vivere le storie del convento più amato d’Italia.—Che Dio ci aiuti 8: un finale di stagione ad alta tensione tra colpi di scena, emozioni e scelte decisiveLa serata di giovedì 8 maggio si preannuncia imperdibile per i fan di Che Dio ci aiuti, giunta al gran finale dell’ottava stagione. 🔗Leggi su Funweek.it

