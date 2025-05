Che brucino le idee di Mario Adinolfi contro donne e omosessuali | le parole di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi

Nella puntata del 12 maggio 2025 de "L'Isola dei Famosi", Loredana Cannata ha affrontato Mario Adinolfi, esprimendo con forza il suo dissenso verso le sue idee contro donne e omosessuali. Il confronto ha evidenziato le tensioni ideologiche e personali tra i due, portando a un acceso dibattito che ha catturato l'attenzione del pubblico.

Nella puntata di lunedì 12 maggio all’Isola dei Famosi 2025 si è consumato un vero e proprio scontro ideologico e personale tra LoredanaCannata e MarioAdinolfi. L’attrice, tornata col gruppo dopo la settimana passata a Playa Montecristo, ha detto la sua in modo netto sul giornalista. Il motivo? Le dichiarazioni del fondatore de “La Croce”, le sue idee, e una visione che Cannata ha definito “violenta e retrograda”.Lo scontro ha avuto il suo primo picco in sede di nomination. Cannata ha dichiarato: “Lo nomino perché ritiene che le donne debbano essere miti e sottomesse e vuole che il diritto all’aborto sia eliminato. Ha invocato i fucili contro le unioni civili degli omosessuali. Non crede che ci siano stati omicidi, suicidi di omosessuali che si sono tolti la vita per l’omofobia e il bullismo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it