Chanel Totti compie 18 anni | stivali a specchio e festa a mezzanotte con sorpresa

Chanel Totti festeggia il suo 18° compleanno con una grande festa in famiglia e un look audace, caratterizzato da stivali a specchio. Allo scoccare della mezzanotte del 13 maggio, le sorprese non mancano, rendendo questo traguardo indimenticabile per la giovane fashionista e per i suoi cari. La celebrazione segna l'ingresso ufficiale nell'età adulta!

Grande festa nella famiglia Totti: Chanel ha compiuto 18 anni. La seconda figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato questo traguardo in grande, con una super festa, sorpresa e un look audace, da grande appassionata di tendenze e di moda. Allo scoccare della mezzanotte del 13 maggio, è diventata maggiorenne: la cena, il party, la torta con il papà al suo fianco e l’assenza della mamma.ChanelTotticompie 18 anni: i dettagli della festaGrandissima emozione per Francesco Totti: l’ex Capitano della Roma ha festeggiato i 18 anni della figlia Chanel con una torta allo scoccare della mezzanotte. Ci è voluto un anno per preparare questo momento speciale: sì, i festeggiamenti per la secondogenita di casa Totti hanno richiesto parecchio tempo, come aveva raccontato mamma Ilary Blasi a Verissimo, anche se non era presente al party che si è tenuto nella sera tra il 12 e il 13 maggio. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chanel Totti compie 18 anni: stivali a specchio e festa a mezzanotte con sorpresa

