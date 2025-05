Chanel Totti compie 18 anni l’abbraccio con il padre Francesco e la festa di compleanno

Chanel Totti ha celebrato il suo 18° compleanno in grande stile, circondata dagli amici più cari e dall'affetto del padre Francesco Totti. La festa si è svolta in un elegante ristorante di Roma, dove il Capitano ha sorpreso la figlia con una torta speciale, creando un momento indimenticabile per la giovane neomaggiorenne.

ChanelTotti ha compiuto 18 anni. La secondogenita di FrancescoTotti e Ilary Blasi ha festeggiato in compagnia degli amici più stretti in un ristorante di Roma, non poteva mancare il Capitano che ha portato una bellissima torta su cui la figlia ha potuto spegnere le candeline. 🔗Leggi su Fanpage.it

Chanel Totti compie 18 anni, festa intima a casa di papà Francesco (che le fa una sorpresa). La reazione di Ilary Blasi - Martedì 13 maggio 2025 è una giornata speciale in casa Blasi-Totti. Chanel entra ufficialmente nel "mondo degli adulti" e spegne 18 candeline.

Chanel Totti compie 18 anni: il gesto speciale di papà Francesco - Francesco Totti festeggia il compleanno della figlia Chanel che compie 18 anni: il gesto non passa inosservato. Chanel Totti ha compiuto 18 anni e ha deciso di festeggiare allo scoccare della mezzanot ... 🔗msn.com

Chanel Totti compie 18 anni, guarda la sorpresa di papà Francesco - Chanel Totti compie 18 anni, guarda la sorpresa di papà Francesco. Allo scoccare della mezzanotte i primi festeggiamenti con gli amici e l'ex calciatore. 🔗msn.com

