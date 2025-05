Chanel Totti compie 18 anni | la festa con papà Francesco

Chanel Totti celebra un traguardo importante: il suo 18° compleanno! La festa, riservata a pochi amici, si è animata quando papà Francesco ha sorpreso tutti presentandosi con una torta. Il dolce abbraccio tra padre e figlia ha commosso il web, mentre i festeggiamenti continuano con nuovi eventi in programma.

ChanelTotti ha spento le sue prime 18 candeline tra pochi amici intimi. Allo scoccare della mezzanotte, la sorpresa: FrancescoTotti si è presentato con la torta in mano, e il video del loro abbraccio tenerissimo ha fatto subito il giro del web. Dopo una prima festa con gli amici di sempre, ora tutti gli occhi sono puntati sul grande evento in arrivo. Perché, come ha svelato mamma Ilary Blasi a "Verissimo", il super party è in cantiere da un anno. E promette scintille. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Chanel Totti compie 18 anni: la festa con papà Francesco

