Chanel compie 18 anni gli auguri di Ilary Blasi e Francesco Totti

Oggi è un giorno speciale per Chanel Totti, che festeggia il suo 18° compleanno. Sotto i riflettori, gli affettuosi auguri dei genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti, rendono questo momento ancora più significativo. Scopri di più su questa giornata indimenticabile nel nostro articolo.

Giornata importante per ChanelTotti. La figlia di IlaryBlasi e di FrancescoTotti infatti proprio oggi compie 18 anni.L'articolo Chanelcompie 18 anni, gli auguri di IlaryBlasi e FrancescoTotti proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Chanel compie 18 anni, gli auguri di Ilary Blasi e Francesco Totti

Chanel Totti compie 18 anni, festa intima a casa di papà Francesco (che le fa una sorpresa). La reazione di Ilary Blasi - Martedì 13 maggio 2025 è una giornata speciale in casa Blasi-Totti. Chanel entra ufficialmente nel "mondo degli adulti" e spegne ... 🔗msn.com

Chanel Totti compie 18 anni: il gesto speciale di papà Francesco - Francesco Totti festeggia il compleanno della figlia Chanel che compie 18 anni: il gesto non passa inosservato. Chanel Totti ha compiuto 18 anni e ha deciso di festeggiare allo scoccare della mezzanot ... 🔗msn.com

Chanel Totti compie 18 anni, guarda la sorpresa di papà Francesco - Chanel Totti compie 18 anni, guarda la sorpresa di papà Francesco. Allo scoccare della mezzanotte i primi festeggiamenti con gli amici e l'ex calciatore. 🔗msn.com

