Champions League Inter-Paris Saint Germain l’ipotesi di un maxi schermo nello stadio di San Siro

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, annuncia l'idea di installare un maxischermo allo stadio di San Siro per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Questa iniziativa mira a garantire un'esperienza unica per i tifosi, permettendo loro di vivere insieme l’emozione della partita in un luogo simbolico della città.

Il sindaco di Milano Beppe Sala: "Stiamo pensando a un maxischermo a San Siro per la finale di ChampionsLeague tra Inter e ParisSaint-Germain" 🔗Leggi su Fanpage.it

Finale Champions League: i precedenti di Paris Saint-Germain e Inter - Ripercorriamo tutte le finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League giocate da Paris Saint-Germain e Inter. 🔗it.uefa.com

Inter-Psg in chiaro, la finale di Champions League: data, orario e dove vederla (tv e streaming). Come comprare i biglietti - Sarà Inter-Paris Saint Germain la finale di Champions League 2025. A Monaco di Baviera i ragazzi di Simone Inzaghi se la vedranno con i francesi di Luis Enrique. Dopo la strepitosa ... 🔗msn.com

Il sindaco Sala: "Ipotesi maxi schermo a San Siro per PSG-Inter" - Con tutta probabilità il 31 maggio allo stadio di San Siro sarà allestito un maxi-schermo per trasmettere Inter-Paris Saint Germain, finale di Champions League che. 🔗msn.com

