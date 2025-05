Champions la Sir pronta ad imbarcarsi per la Polonia

I Block Devils sono pronti a partire per la Polonia, dove li attende una sfida entusiasmante. Ultimo giorno di lavoro a Perugia, dedicato a un intenso allenamento tecnico-tattico sul taraflex. Venerdì sera, alle 20, all’Atlas Arena di ??ód?, si accenderanno le luci sul grande volley: una competizione che promette emozioni e adrenalina.

