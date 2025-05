Chamila Wijesuriya uccisa da Emanuele De Maria il marito contro i giudici | Serviva una perizia psichiatrica

Chamila Wijesuriya, 50 anni, è stata tragicamente uccisa da Emanuele De Maria al Parco Nord di Milano. Il marito della vittima ha espresso il suo risentimento verso i giudici, sottolineando la necessità di una perizia psichiatrica per comprendere meglio la situazione del killer. Un caso che solleva interrogativi sulla giustizia e sulla salute mentale.

