Cesena fermato pusher in trasferta dall’Albania | cocaina pronta per la vendita e 3 000 euro in contanti

A Cesena, un cittadino albanese in trasferta è stato arrestato per spaccio di droga. Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno sequestrato 16 grammi di cocaina, pronta per la vendita, e 3.000 euro in contante. L'operazione evidenzia l'impegno delle autorità nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

