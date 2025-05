Cerveteri rubano auto e alcolici | furti in serie nella notte

A Cerveteri, nella notte del 13 maggio 2025, i carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato due uomini per furti in serie, tra cui auto e alcolici. Grazie alle immagini di videosorveglianza, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare e fermare i sospetti, portando a un intervento tempestivo contro la criminalità nella zona.

Cerveteri, 13 maggio 2025 – I carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato due cittadini italiani, di 35 e 51 anni, per furto aggravato e tentato furto. Le indagini, condotte con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di identificare e fermare i due sospetti.I due soggetti si erano introdotti all’interno di un ristorante a Cerveteri, asportando vari oggetti, diverse bottiglie di alcolici e un’autovettura. A bordo del veicolo rubato, si erano poi diretti verso un’azienda agricola della zona, dove avevano tentato di forzare il cancello per uscire dalla proprietà. Il tentativo non è andato a buon fine e i malfattori hanno abbandonato il mezzo sul posto, dandosi alla fuga a piedi. I due sono stati successivamente individuati e fermati dai carabinieri mentre cercavano di sottrarre un’altra auto. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cerveteri, rubano auto e alcolici: furti in serie nella notte - Cerveteri, 13 maggio 2025 – I carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato due cittadini italiani, di 35 e 51 anni, per furto aggravato e tentato furto. Le indagini, condotte con ... 🔗ilfaroonline.it

Furto in un ristorante di cerveteri con tentativo di fuga e furto d’auto: denunciati due uomini - Due uomini italiani denunciati dai carabinieri di Santa Marinella per furto notturno in un ristorante a Cerveteri, recuperata l’auto rubata e fermati durante un secondo tentativo di furto. 🔗gaeta.it

La notte dei furti a Cerveteri finisce con due denunce - Un 35enne e un 51enne deferiti dai Carabinieri di Santa Marinella per aver rubato una vettura e alcolici in un ristorante Al termine di tempestive indagini condotte con l’ausilio delle immagini di vid ... 🔗terzobinario.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Furto Gratta e Vinci a Napoli, Adm revoca alla tabaccheria la concessione per le scommesse

L'Agenzia Dogane e Monopoli ha avviato il procedimento di revoca «alla vendita delle scommesse» nei confronti della tabaccheria di via Materdei a Napoli, coinvolta nel furto di un tagliando vincente del Gratta e Vinci.