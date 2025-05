Certificazioni Fimi | dischi di platino per Coldplay Sfera Ebbasta e Shiva Red Hot Chili Peppers

Questa settimana, le Certificazioni Fimi celebrano il successo musicale con il conferimento di dischi di platino a due icone del rock, i Coldplay e i Red Hot Chili Peppers, insieme ai talentuosi Sfera Ebbasta e Shiva. Un traguardo che sottolinea l'importanza e l'impatto di questi artisti nella scena musicale contemporanea.

Le CertificazioniFimi questa settimana premiano con i dischi di platino insieme a SferaEbbasta e Shiva due band del calibro di Coldplay e Red Hot ChiliPeppers.Sono due i dischi di platino per A Rush Of Blood To The Head dei Coldplay: il secondo lavoro in studio di Chris Martin e soci è stato pubblicato nel 2002, due anni dopo l’esordio con Parachutes. Inserito nella speciale lista redatta dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album degli anni Duemila, ha conquistato quattro dischi di platino negli Stati Uniti, due in Germania, sette in Australia, sei in Canada. In My Place, primo singolo estratto è stato il primo brano dal quale la band è ripartita dopo il debutto nel mondo discografico. Nella tracklist sono presenti anche le super hit Clocks, nata da un riff di piano ideato da Chris Martin nella fase di realizzazione dell’album e che inizialmente avrebbe dovuto far parte del terzo lavoro in studio, la ballad The Scientist (ispirata da All Things Must Pass di George Harrison) e God Put A Smile Upon Your Face, quarto estratto e disco d’argento nel Regno Unito. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Coldplay, Sfera Ebbasta e Shiva, Red Hot Chili Peppers

