Cernusco Sos infermieri Centro Sant’Ambrogio | Serve un commissario

Al Centro Sant'Ambrogio-Fatebenefratelli di Cernusco, l'appello di Barbara Mangiacavalli, presidente del sindacato degli infermieri, sottolinea l’urgenza di un commissario per affrontare la grave carenza di personale. Durante un convegno sulle prospettive del settore, emerge che la situazione non è isolata, ma rappresenta una crisi a livello nazionale.

Sos infermieri al CentroSant’Ambrogio-Fatebenefratelli a Cernusco, "la carenza è una questione nazionale, Serve un commissario per risolvere il problema". L’appello di Barbara Mangiacavalli, presidente del sindacato di categoria, nella struttura della Martesana per un convegno sulle prospettive della professione. L’ospedale di riabilitazione psichiatrica in città copre l’11% della domanda lombarda di cure, che nel tempo sono cambiate."Servono capacità tecniche ed empatia per rispondere alle nuove patologie che avanzano fra gli adolescenti - spiega la primaria Emanuela Novelli - in cima a tutto, la dipendenza da Internet e il disagio". La specialista ha acceso un faro sull’importanza della formazione continua per affrontare patologie "sempre meno tipiche".Per gestire l’evoluzione, "l’infermiere deve saper abbracciare il mutamento, è la richiesta rivolta a queste figure: spesso si sperimenta sul campo e non nei corsi universitari - sottolinea Gian Marco Giobbio, direttore sanitario -. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco, Sos infermieri. Centro Sant’Ambrogio : "Serve un commissario"

