Si è svolta a Roma, presso il CNR, una cerimonia che ha visto confermate le nove Bandiere Blu del Veneto, riconoscimento delle spiagge di eccellenza in Italia. Presenti numerosi sindaci, l'evento ha sottolineato anche l'importanza dei nuovi piani di sostenibilità per preservare l'ambiente e promuovere il turismo responsabile nella regione.

In una cerimonia tenutasi a Roma presso la sede del Cnr e alla presenza di numerosi sindaci, è stato confermato il prestigioso riconoscimento delle nove Bandiere Blu del Veneto per le spiagge considerate le migliori d’Italia. L’onorificenza, confermata dalla Fee – Foundation for Environmental Education presente in 81 Paesi – si basa su 32 parametri . L'articolo Cerimonia al Cnr a Roma conferma 9 Bandiera Blu del Veneto e nuovi piani di sostenibilità è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it