Cerignola | operazione antidroga nove arresti Carabinieri

Nella città di Cerignola, i Carabinieri hanno condotto un'importante operazione antidroga, portando all'arresto di nove persone. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura, ha visto tre arresti con custodia cautelare e ha scoperchiato un giro di traffico illecito nella zona.

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri:I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia, hanno consentito di accertare, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2024, la effettuazione di un rilevante spaccio di cocaina, hashish e marijuana, commesso in concorso tra otto indagati, che utilizzando come base operativa un’abitazione ubicata nel quartiere “Buon Consiglio” di Cerignola, avrebbero garantito la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente anche in orario notturno, monitorando l’eventuale arrivo delle Forze di Polizia e all’adozione di accorgimenti finalizzati ad eludere eventuali controlli, quali l’utilizzo di un terreno incolto e di una cabina elettrica pubblica situati nelle vicinanze per lo stoccaggio della droga. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Cerignola: operazione antidroga, nove arresti Carabinieri

