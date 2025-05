Cerignola | corso gratuito per addetti alla manipolazione degli alimenti HACCP Stazioni di posta

Il Centro Servizi “Stazioni di posta” di Cerignola è lieto di annunciare un corso gratuito per addetti alla manipolazione degli alimenti HACCP. Questa formazione, promossa da Rete Oltre, si propone di fornire le competenze necessarie per garantire la sicurezza alimentare attraverso procedure specifiche e controlli critici. Un'opportunità imperdibile per chi opera nel settore.

Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre:Il Centro Servizi “Stazioni di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola organizza un corsogratuitoper addettiallamanipolazionedeglialimentiHACCP. L’Hazard analysis and critical control points è un insieme di procedure che permettono di individuare i possibili pericoli di contaminazione legati alla preparazione ed alla conservazione deglialimenti. Per questo, l’obiettivo del corso è di offrire ai partecipanti la conoscenza che ogni attività impegnata con gli alimenti deve adottare per garantire l’igiene e la salubrità deglialimenti che produce, tratta, manipola, somministra o vende. Anche perché quello della ristorazione è un settore in continua espansione e con buoni margini di occupazione.Il servizio “Stazioni di posta”, impegnato in attività di contrasto alla povertà e alla grave marginalità sociale dell’Ambito Territoriale di Cerignola, ha quindi organizzato venerdì 16 maggio 2025 due momenti formativi, la cui partecipazione è totalmente gratuita: dalle ore 9:00 alle 13 presso lo Sportello di Orta Nova, sito in Via Puglie snc (co Misericordia); dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede di Cerignola, sita in Via Gran Sasso snc. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Cerignola: corso gratuito per addetti alla manipolazione degli alimenti HACCP "Stazioni di posta"

