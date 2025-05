Ceresio in giallo assegnato il premio alla carriera a Varesi

Valerio Varesi, stimato giornalista e scrittore pluripremiato, riceverà il Premio alla Carriera Ceresio in Giallo 2025. Il riconoscimento, che celebra il suo contributo alla letteratura gialla, sarà conferito domenica 25 maggio all’Auditorium della Villa Napoleonica nel Parco delle Ville Ponti a Varese. Un omaggio a un talento che ha conquistato lettori in tutto il mondo.

assegnato a Valerio Varesi, giornalista e scrittore pluripremiato, tradotto e apprezzato anche all'estero, il premioallacarrieraCeresio in giallo 2025. Il prestigioso riconoscimento verrà consegnato domenica 25 maggio a Varese, all'Auditorium della Villa Napoleonica nel Parco delle Ville Ponti.

