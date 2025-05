Cerca di fare la spesa di alcolici gratis nel supermercato Pam di Milano | arrestato 27enne

Un insolito tentativo di furto ha portato all'arresto di un 27enne marocchino nel supermercato Pam di Milano. L'uomo, notato dagli agenti per il suo comportamento sospetto, ha cercato di fuggire con alcolici, ma è stato bloccato prima di mettere a segno il colpo. La rapina impropria è stata rapidamente sventata dalla prontezza delle forze dell'ordine.

Era entrato con fare sospetto nel supermercato, troppo rapidamente. Gli agenti lo hanno notato casualmente e hanno aspettato per capire quali fossero le sue intenzioni. arrestato un 27enne cittadino marocchino per rapina impropria. La rapinaIl colpo è avvenuto all'interno del supermercato. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cerca di fare la spesa (di alcolici) gratis nel supermercato Pam di Milano: arrestato 27enne

